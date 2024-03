Djokovic elogia Jokic | “È uno dei migliori atleti della storia della Serbia”

(Di lunedì 4 marzo 2024) In attesa di rivederlo in campo sul cemento di Indian Wells dopo 5 anni, Novakha speso gli ultimi giorni divertendosi in California. Tra le altre cose si è anche recato a Los Angeles per seguire dal vivo la gara Nba tra i Lakers e i Denver Nuggets, vincitori grazie alla solita prestazione formidabile del suo connazionale Nikola. “Mi piace il basket, è uno sport che amo. Naturalmente apprezzo la grandezza di LeBron e Nikola– ha dichiarato Nole, come riporta il sito ufficiale dell’ATP -. È enorme, è uno deiche abbiamo avuto nelladello sport serbo. Ciò che ha ottenuto negli ultimi tre anni è impressionante, non solo per il basket serbo ma per quello europeo, giocando nel campionato più forte del mondo. È una persona incredibile, lo ...

Murray, che elogio a Sinner: guida la sua generazione, può vincere Wimbledon: Non sono mancati gli elogi a Jannik Sinner che ... In un’epoca dominata dai Big Three Novak Djokovic, Rafael Nadal e Roger Federer, Andy è riuscito ad essere il Fab Four e ad arrivare in vetta al ...tennisfever

Djokovic nella "casa" di Lionel Messi, il serbo star della serata di MLS: I due campioni si sono incontrati in occasione dello scorso US Open, dove Djokovic aveva speso parole di elogio per il fantasista argentino. "Messi è un fenomeno, ho grande rispetto per lui". Come ...tennisitaliano

Elogio del rovescio a due mani, il gesto che ha rivoluzionato il tennis: Per la prima volta dal 1973 non ci sono tennisti fra i primi 10 al mondo che lo giocano a una mano, per la dannazione di nostalgici e puristi. Quando un atleta propone un’esecuzione tecnica che rompe ...editorialedomani