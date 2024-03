Diverse battaglie da affrontare | il segno che inizia male la settimana

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 4 marzo 2024) L'oroscopo di Branko di lunedì 4 marzo 2024 Ariete Non c'è bisogno di cantare subito vittoria ma è fuori discussione che il cielo di marzo apre le porte a nuove grandi sfide professionali, possono essere estese anche verso l'estero. Di questo parla la Luna nel caro Sagittario: una promozione, un incontro, un'offerta che non potete rifiutare. In serata aumenta lo stress, fate in modo di trovarvi in un bel posto e con belle persone. Toro Per un punto perso ve ne sono molti altri vinti. Non è detto che la citazione ambientale non possa tornare a vostro favore, proseguite con le ricerche. Incontri illuminanti. Con il vento di maestrale che soffia dall'Acquario è evidente un turbamento, instabilità emotiva, che certo non nasce dalla paura di amare. Al contrario mai come ora avete sentito così bisogno di una cara presenza al vostro fianco. Messaggio della Luna: quanto siete amati! ...