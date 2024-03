Dimarco | «Inzaghi ci fa stare bene! Felici di averlo»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 4 marzo 2024) Federico, nel corso di una lunga intervista concessa a Bein Sports, ha parlato di, dell’Inter e dell’imminente sfida con l’Atletico Madrid in Champions League RAPPORTO –parla del rapporto cone di Lautaro Martinez: «ha un ottimo rapporto con tutti, ci fa ridere, ci fa. Quando deve dare la sua impronta lo fa, anche per dare una mano ai più giovani. Siamodi. Lautaro Martinez? È uno degli attaccanti più forti al mondo. Sappiamo la sua importanza in squadra, è il nostro capitano, speriamo continui così per tutta la stagione». DIFFICILE –parla dell’Atletico Madrid: «A Madrid sarà una partita durissima, noi sappiamo cosa significa andare a giocare su ...