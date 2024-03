Diffidati Inter-Genoa | nerazzurri a rischio squalifica in vista del Bologna

(Di lunedì 4 marzo 2024) Idi: ecco iindel prossimo incontro in casa del. Nell’elenco dei giocatori di Inzaghi c’è soltanto un calciatore che si trova ain caso di cartellino giallo e che se dovesse rimediarlo allora verràto dal giudice sportivo: si tratta di Henrikh Mkhitaryan, l’armeno pertanto dovrà evitare di essere ammonito per non saltare il prossimo impegno al Dall’Ara. SportFace.

Lecce-Inter si giocherà alle ore 18 allo Stadio Via del Mare, per la ventiseiesima giornata di Serie A 2023-2024. Ecco la situazione disciplinare per il match ... (inter-news)

Scalvini rimane in dubbio per Inter-Atalanta, recupero in programma domani. Il difensore, alle prese con un problema alla spalla, sarà valutato oggi. ... (inter-news)

Inter-Atalanta si giocherà alle ore 20.45 allo Stadio Giuseppe Meazza, per la ventunesima giornata di Serie A 2023-2024. Ecco la situazione disciplinare per ... (inter-news)

Cirillo: "Lautaro è uno degli attaccanti più forti. Per lo scudo, solo l'Inter stessa può fare passi falsi": Primi in classifica a +12, in corsa in Champions, Supercoppa già in baceca... Di chi sono i meriti di questa Inter A rispondere è Bruno Cirillo che a Tag24 dice: "Di una ...fcinternews

Atalanta-Bologna, i conti in tasca a Gasperini: calendario difficilissimo e questione Diffidati: Il tecnico dei nerazzurri di solito non fa calcoli: ma questo periodo potrebbe imporli. Intanto, per la sfida con i felsinei (che vale il quarto posto) il Gewiss Stadium è tutto esaurito ...bergamo.corriere

Un crash test di nome Inter, il Genoa vuol scoprirsi grande: A guardare il cammino dell’Inter, l’avversario dei rossoblù di domani sera, il primo pensiero è uno solo: imbattibili. Perché i nerazzurri nelle ultime quattro gare di campionato non solo hanno sempre ...informazione