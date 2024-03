Diego Maradona Jr | “Ho aspettato mio padre per 29 anni | poi mi ha invitato a cena”

(Di lunedì 4 marzo 2024) IntroduzioneJr, figlio del leggendario calciatore argentinoe Cristiana Sinagra, ha vissuto una vita intrecciata con fama, sfide e, infine, riconciliazione. Nonostante un inizio difficile, ora risiede in riva al mare con la sua famiglia, conservando i ricordi dei momenti condivisi con il suo iconico. Un inizio turbolento Nato a Napoli nel 1986 durante il periodo d’oro di, i primidiJr sono stati segnati dall’incertezza e dall’assenza.inizialmente non riconobbe la sua paternità, portando ad una battaglia legale che culminò conJr che assunse ufficialmente il nomenel 1993.Jr ha sentito ...

