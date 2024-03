Dichiarazione dei redditi | ecco il nuovo modello 730 La guida a novità e scadenze

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 4 marzo 2024) Firenze, 4 marzo 2024 – Sarà disponibile online a partire dal 30 aprile, per tutti coloro i quali saranno in possesso di una Cu2024, ladeiprecompilata, che sarà visibile nell’area riservata del sito www.agenziaentrate.gov.it. "Nei giorni scorsi – spiega Monica Azzini, responsabile del caf Cisl Toscana – l’Agenzia delle entrate ha approvato i nuovi modelli e pubblicato le istruzioni del 730 eper tutti i contribuenti. Come gli scorsi anni il termine di presentazione delladeiè fissato, salvo modifiche, al prossimo 30 settembre". Nel caso in cui il risultato dellaabbia importi a debito, ledei pagamenti quest’anno cambiano, in quanto sono state uniformate a quelle ...