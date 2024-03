Di Bello | fermato in Italia | sarà il quarto uomo di Real Madrid-Lipsia

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 4 marzo 2024) Non tutto il mondo è Paese e come spesso accade, cioè che vale in, non viene invece considerato allo stesso modo in Europa. Proprio per questo l’arbitro Marco Di, sospeso indopo la direzione di Lazio-Milan,protagonista ugualmente in Champions League. Il fischietto di Brindisi, che dovrà stare fermo per circa un mese in Serie A, si ritroverà invece mercoledì sera in campo al Bernabeu. La Uefa infatti, lo ha designato comenel teamno che dirigerà, ottavo di ritorno (1-0 per Ancelotti in Germania) in programma il prossimo 6 marzo. Il fischiettoDavide Massa, Alassio e Meli gli assistenti. Irrati e Valeri (AVAR) invece, saranno ...