Di Bello | dallo stop in Serie A alla Champions | la scelta fa discutere

(Di lunedì 4 marzo 2024) Decisione controversa della UEFA circa gli arbitri scelti per il ritorno degli ottavi di finale tra Real Madrid e Lipsia Sono passati pochi giorni da Lazio Milan, gara vinta 1-0 dai rossoneri con i biancocelesti rimasti in 8 uomini frutto di decisione quantomeno discutibili dell’arbitro Di. Per questo ha fatto scalpore tra i social ladella UEFA. Infatti, Disarà il quarto uomo della partita del Bernabeu tra Real Madrid e Lipsia. L’arbitro sarà Massa con Irrati al VAR, Valeri assistente e come guardalinee la coppia Meli-Alassio.

Sanremo 2025, sarà Alessandro Cattelan l'erede di Amadeus 'Lo farei per mia nonna': Tirato in ballo sin dalle prime ore post-finale (ne parlammo anche noi chiedendoci ... altro tipo di esposizione che non è quella del quotidiano; è un lavoro che è Bello affrontare come una sfida, ...serial.everyeye

Lazio, rifinitura a Formello: un solo dubbio per Sarri contro Bayern: è scattata questa mattina alle 11 in casa Lazio la rifinitura pre-Bayern Monaco. A Formello Sarri ha fatto le prove generali per la sfida di Champions di domani..calciomercato

Basket, l'equilibrio che piace: nessuno è sicuro in Serie A: In ogni giornate ci sono conferme, rinascite inattese. E motivazioni diverse. Colpiscono la continuità di Milano e gli esempi di Brindisi e Pesaro, che si rilanciano anche grazie agli ingaggi fatti pe ...tuttosport