“Devo scusarmi continuamente di essere bianca” Follia woke alla Columbia University

(Di lunedì 4 marzo 2024) “di“. Sono catalogata dparte degli oppressori. Passo il mio tempo a camminare sulle uova, a dribblare le regole della cultura, qualsiasi cosa dica o faccia puòcondannata come una micro-offesa rivolta contro afroamericani o latinos”. Lo sfogo di una 42enne a Federico Rampini sul Corriere della Sera dà la misura della, diventata una vera e propria “dittatura”. L’esperienza della donna che lavora in un’importante istituzione culturale italo-americana è sconcertante. DelirioUnversity: l’intervista di un’italiana a Rampini “Ho 42 anni, arrivai dal Veneto a New York nel 2009 e me ne ...

