“Deve sparire | spiegazioni non convincenti” Capezzone demolisce Ferragni

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 4 marzo 2024) L'intervista di Chiaraa Che tempo che fa di Fabio Fazio non ha per nulla convinto Daniele. Il direttore editoriale di Libero, ospite della puntata del 3 marzo di Zona Bianca, talk show di Rete4 condotto da Giuseppe Brindisi, non ha trovato spunti positivi dall'apparizione tv: “Nei contenuti non mi ha detto niente che fosse una spiegazione convincente di quello che è successo. Solo fraintendimenti, che è in buona fede… Sono passati due mesi, non possiamo dire che ci siamo fraintesi. Anche nella forma ci sono dei momenti della vita in cui se sei attraversato da un dolore, da un sentimento forte, devi dare una comunicazione calda, io invece ho visto una comunicazione fredda, sempre la solita comfort zone, sempre la solita cosa. Insomma, se io ero contro non ho cambiato idea. Se io ero ben disposto e volevo stare dalla sua parta non mi ...