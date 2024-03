Democrazia non è garanzia di libertà

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di lunedì 4 marzo 2024) Vi è un passo meno noto, ma fondamentale, in Legge, legislazione edi Friedrich von Hayek (1899-1992) in cui il premio Nobel austriaco ci mette in guardia sulla: «Sembra che ladopo un primo periodo glorioso di sviluppo in cui è concepita come salvaguardia dellaindividuale debba poi giungere ad arrogarsi il diritto di decidere ogni questione particolare a seconda di come si accorda la maggioranza». Tutto nasce dalla «tragica illusione di credere che adottando procedure democratiche si potesse rinunciare a tutte le altre limitazioni di potere». Questo non vuole dire, per Hayek, che il sistema democratico non resti una buona «convenzione che renda possibile il pacifico avvicendarsi dei detentori del potere»; vuole semplicemente dire che lanon è assoluta, ...