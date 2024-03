Della Valle | ”Ho visto un buon Napoli La differenza si vede rispetto al passato”

(Di lunedì 4 marzo 2024) A Radio CRC, nel corsotrasmissione “Si Gonfia la Rete”, è intervenuto Fabiana, giornalista ‘Gazzetta dello Sport’. Queste le sue parole: Dalla: “Tutti i gol sbagliati dalla Juventus ieri? Il paradosso è …” “Tutti i gol sbagliati dalla Juventus ieri? Il paradosso è che generalmente Vlahovic ha un’occasione o due a partita e segna. Ieri ne ha avute di più, ma alla fine è stato meno lucido e preciso del solito. DallahaunIl? Houn, non mi è dispiaciuto. Lasial, è bastato restituire ai calciatori ...

Sono migliaia le persone ancora isolate a causa delle valanghe cadute ieri in Valle d'Aosta . Verso le ore 14 di domenica 3 marzo, una slavina si è ... (today)

Per un’altra stagione piena di ambizioni, tra le novità lanciate alla Sala Censi del PalaRossini spicca il nuovo logo ‘Zero24’ Ancona, 4 marzo 2024 – Sabato ... (vallesina.tv)

VIDEO e FOTO - Pronta la Ciclopedonale Val di Neto, il fiume diventa attrattore turistico: Sarà inaugurata il prossimo 10 marzo la Ciclopedonale Val di Neto. Si tratta di una particolare e unica strada per biciclette e pedoni lunga 38 km realizzata da sei comuni Della Valle del Neto: Rocca ...ilcrotonese

Rischio valanghe: le 11 regole Della Protezione Civile: Una valanga ha rovocato purtroppo la morte di un ragazzo di 16 anni che sciava fuoripista a Plan in Val Passiria in Alto Adige, un'altra ha isolato 6.000 persone in Valle d’Aosta ... frequenti ...meteo

Valle dei Templi, l’effetto Telamone si sente: quasi 10 mila visitatori nella giornata di domenica: Il parco Della Valle dei Templi di Agrigento ha sfiorato, nel fine settimana appena trascorso, i 12mila visitatori, con oltre novemila nella sola giornata di domenica 3 marzo. Un incremento del 25% ...grandangoloagrigento