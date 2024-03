Delitto di via Santa Lucia | Luca Fumagalli rimane in carcere

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 4 marzo 2024) Firenze, 4 marzo 2024 –in, il 59enne accusato di aver ucciso la mamma di 85 anni, Brunetta Salvestrini, lo scorso 1 marzo nell’appartamento che condividevano in via, nel centro di Firenze. La misura è stata disposta dal gip Piergiorgio Ponticelli, che ha respinto la richiesta di misura di sicurezza provvisoria formulata dal difensore del 59enne. Il motivo era legato al fatto cheè seguito da tempo dai servizi di salute mentale. Dal 2008 risulta anche interdetto perché incapace per vizio di mente. Il pm Giuseppe Ledda ha invece disposto l'autopsia per stabilire la causa e l'ora del decesso della donna di 85 anni: l’esame sarà eseguito dal medico legale Martina Focardi. Ci sarà anche il consulente della difesa ...