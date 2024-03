Delirio alla Columbia di New York | il bianco è “portatore di razzismo”

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di lunedì 4 marzo 2024) Il pezzo di oggi di Federico Rampini è stupendo. Parla di una signora italiana di 42 anni che si trasferisce a Newe va a studiareUniversity. Questa signora ci racconta una serie di cose della sua vita nella Grande Mela e dei suoi studi e, fra le altre cose, dice che in università si deve scusare di essere bianca in ogni istante perché il solo fatto di essere bianca è considerata un’offesa per i tanti neri che sono in corso con lei. È stato infatti chiesto agli studenti bianchi di chiedere esplicitamente scusa ai loro colleghi di colore in quanto “portatori di”. Ma davvero c’è gente che paga per quell’università del cavolo? Non sto esagerando: un’università che obbliga una chiedere scusa solo per il fatto di essere, non può essere definita ...