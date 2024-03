(Di lunedì 4 marzo 2024) Ladella Ue in Russia ha confermato che i responsabili delleeuropee non hanno accettato un invito a un incontro con il ministro degli Esteri Serghei Lavrov, il 27 febbraio, perché non era specificato l'argomento del colloquio e non volevano offrirsi per essere usati a fini di "". In precedenza Lavrov ha detto che gli ambasciatori hanno rifiutato l'incontro, in cui lui voleva illustrare le rimostranze diper presunte interferenze degli europei nelle elezioni presidenziali.

Delegazione Ue a Mosca, 'le ambasciate rifiutano la propaganda': La Delegazione della Ue in Russia ha confermato che i responsabili ... in cui lui voleva illustrare le rimostranze di Mosca per presunte interferenze degli europei nelle elezioni presidenziali.ansa

Gaza, per Hamas tregua possibile in primo fine settimana Ramadan: Idf smentisce dimissioni portavoce Hagari. L'organizzazione non può fornire a Israele una lista degli ostaggi ancora vivi La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas giunge al giorno 150. Si allontan ...informazione

Il caso di Filippo Mosca domani sera in un servizio de Le Iene: il giovane di Caltanissetta, detenuto in un carcere in Romania: il prossimo 7 marzo si terrà a Costanza l’udienza del processo d’appello saranno presenti la madre di Filippo Mosca e anche una Delegazione dell’associazione ‘Prigionieri del Silenzio’, guidata da ...ilfattonisseno