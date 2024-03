Dedica ad un angelo

Leggi tutta la notizia su ilblogdigio

(Di lunedì 4 marzo 2024) “La mente è un qualcosa di iperdelicato, in determinati momenti per non impazzire ha bisogno di protezione, di un fusibile, di un salvavita … ed allora viene fuori la ragione, lei riesce ad avere il sopravvento sull’istinto e a tutto riconosce un significato ed io l’ho così associato. Se nasce e comme l’uovo e Pasca Il Blog di Giò.