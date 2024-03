Decreto Pnrr | marcia indietro del governo | Btp fuori dall’Isee anche per chi chiede Assegno di inclusione e Supporto formazione lavoro

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 4 marzo 2024) Contrordine:le persone cheranno l’dinon dovranno considerare il valore dei Btp nell’Isee, come previsto dall’ultima legge di Bilancio. È infatti saltata la modifica inizialmente prevista nella bozza delche obbligava a considerare i titoli di Stato nel patrimonio ai fini dell’Isee per i soli percettori dell’Adi e del. La versione definitiva, pubblicata in Gazzetta ufficiale, non contiene più quell’articolo e torna quindi ad escludere i Btp dal calcolo Isee per tutti. In apparenza la ratio della norma era evitare che le nuove misure anti povertà finiscano nelle tasche delle famiglie che hanno le risorse per investire grosse cifre in titoli di Stato. Tipo il nuovo ...