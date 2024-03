Decreto flussi | per il 2024 attesi altri 151mila lavoratori stranieri

(Di lunedì 4 marzo 2024) Roma, 4 mar – Dopo i 136milanon comunitari che hanno potuto beneficiare del famigerato2023 per entrare legalmente in Italia, sono già partite le precompilazioni delle domande relative al. Per quest’anno, le quote d’ingresso nel nostro Paese saranno complessivamente: 61.250 per lavoro subordinato non stagionale, 700 per lavoro autonomo e 89.050 per lavoro subordinato stagionale. Nei mesi di ottobre e novembre dello scorso anno le domande sono state circa 608mila, ovvero più di cinque volte superiori ai posti disponibili. Numeri che non possono fare altro se non annunciare un dramma. Il dramma in atto delContinua così il tragico processo di immigrazione di massa legale all’interno dei nostri confini. Un vero ...

