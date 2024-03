Decreto flussi 2024 per 151mila stranieri | click day il 18 marzo

(Di lunedì 4 marzo 2024) Per ilsaranno complessivamente 151.000 le quote di ingresso in Italia per lavoratori non comunitari: 61.250 per lavoro subordinato non stagionale, 700 per lavoro autonomo e 89.050 per lavoro subordinato stagionale. È già possibile precompilare i moduli di domanda, informa il sito del ministero dell'Interno, accedendo tramite Spid o Cie al portale Servizi Ali dedicato (raggiungibile dal link https://portaleservizi.dlci.interno.it/AliSportello/ali/logoutAl i.htm), nella sezione "Compila Domande-day", tutti i giorni della settimana, sabato e domenica compresi, fino al 24prossimo, dalle 8 alle 20, a eccezione dei giorni 17, 20 e 24, in cui il servizio sarà attivo fino alle ore 18. Le istanze potranno essere ...

