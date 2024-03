“Decido anch’io“ Tempo scaduto | vinca la migliore proposta

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 4 marzo 2024) Un progetto per la piazza con tanto di palme modello piazza Duomo a Milano. L’idea di una “bicipolitana“ melzese. Un percorso della memoria per valorizzare i luoghi della Resistenza. Progetti e idee per l’inclusione sociale, la qualità della vita, la tutela delle risorse, la sicurezza. Termini di consegna scaduti, tutti al protocollo i progetti, e sono molte decine, firmati da privati cittadini, gruppi e associazioni, che si contenderanno i finanziamenti in seno al Bilancio partecipativo edizione 2023-24, “”. La prima edizione, in periodo pre Covid, riscosse un enorme successo, di presentazioni e di voti. La seconda promette di bissare. Sul piatto 105mila euro, suddivisi in quattro settori o “filoni“: Città bella e attrattiva, Spazi verdi e sostenibilità, Cultura e coesione sociale, e, novità assoluta di quest’anno, Progetto junior: ...