Debutto con vittoria per la Rari Nantes Salerno nella seconda fase di campionato

di Stefano Fogliani SASSUOLO "Si è svolto tutto un po’ velocemente". Lo ammette anche lui, che non se lo aspettava, e invece. Invece Emiliano Bigica ... (sport.quotidiano)

La nuova sfida per il Sud a caccia di investimenti inizia, formalmente, domani, venerdì 1 marzo. È da domani infatti che escono definitivamente di scena i ... (ilmattino)

La nuova sfida per il Sud a caccia di investimenti inizia, formalmente, domani, venerdì 1 marzo. È da domani infatti che escono definitivamente di scena i ... (ilmattino)

È l’ Antiquaria che apre le porte alla primavera, quella che anticipa le edizioni più gettonate nel salotto della città, tra Piazza Grande, via Cavour, ... (lanazione)

È nel backstage Parigi no dell’ultima sfilata Couture che avviene il nostro incontro con Hiromi Ueda, nuova Global make -up Artist Armani Beauty, lieve e ... (iodonna)

Gli eroi in bianconero: Pierluigi CASIRAGHI: Pionieri, capitani coraggiosi, protagonisti, meteore, delusioni; tutti i calciatori che hanno indossato la nostra gloriosa maglia ...tuttojuve

The Regime è una geniale serie satirica con una straordinaria Kate Winslet: Un giorno dopo il Debutto americano sul canale Hbo anche nel nostro Paese è possibile vedere, su Sky e NOW, la nuova serie satirica ideata da Will Tracy e diretta da Stephen Frears insieme a Jessica ...today

Le indagini di Lolita Lobosco 3, intervista a Luisa Ranieri: Le indagini di Lolita Lobosco 3: l'intervista a Luisa Ranieri, l'attrice che interpreta Lolita nella fiction su Rai 1 e RaiPlay in streaming.tvserial