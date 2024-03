De Zerbi avvisa la Roma | «Dopo la sconfitta c’è sempre una reazione»

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di lunedì 4 marzo 2024) Le parole di Roberto De, tecnico del Brighton, in vista della sfida contro lanegli ottavi di Europa League Roberto Deha parlatoladel Brighton in campionato contro il Fulham. Il tecnico italiano ha voluto caricare l’ambiente in vista dell’imminente impegno europeo contro la. Di seguito le sue parole.– «Giovedì giocherò con i giocatori che sono a disposizione. Sono fiducioso perché conosco il livello dei miei giocatori e quando perdiamo in questo modo c’èuna buona. Dobbiamo ricordarci bene di questa partita. Stiamo attraversando un periodo molto difficile, ci sono stati tanti infortuni, parecchie partite in calendario, ma sapevamo sin dall’inizio che questa poteva ...