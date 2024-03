De Ligt | 'Futuro? Mi vedo ancora al Bayern Monaco'

Bayern, De Ligt a Mediaset: "È un periodo difficile, ma vogliamo vincere": Si avvicina il giorno di Bayern Monaco - Lazio. Ai microfoni di Mediaset è intervenuto il difensore dei bavaresi Matthijs De Ligt che ha presentato la sfida di ritorno dell'Allianz ...lalaziosiamonoi

Il Bayern e lo spettro di una stagione senza titoli. Tuchel: “Lazio pericolosa. Se perdiamo mi esonerano Non chiedetelo a me”: Bayern-Lazio, insomma, è la partita che può salvare la stagione dei bavaresi (“Se arrivassimo ai quarti di finale, il bilancio diventerebbe positivo”, dice De Ligt) ma anche far esplodere una volta ...repubblica

Bayern Monaco - Lazio, la conferenza stampa di de Ligt: "Sarà la partita giusta per tornare in alto. Sarri Ecco cosa ho imparato da lui..." - VIDEO: “Siamo nel mezzo della stagione, non è il momento di pensare al Futuro. sono contento per ora ... le squadre di Sarri perché difendono molto bene e sono attente”. De Ligt sull'attaccante della Lazio ...noibiancocelesti