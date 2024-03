De Laurentiis vs DAZN | lo scontro può costare caro al Napoli | cosa rischia la società

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di lunedì 4 marzo 2024) Nel pre e post partita della gara contro la Juventus, nessun tesserato delha parlato ai microfoni diper volere del Presidente De. Il club partenopeodelle sanzioni importanti. Da diverso tempo è in atto lotra Aurelio Dee le emittenti televisive circa determinate immagini mostrate e non solo. Negli ultimi tempi losi è fatto sempre più aspro, con il presidente delche ha iniziato ad attaccare frontalmente. I numerosi attacchi sono poi sfociati in un attacco d’ira da parte di Denel pre partita di-Juventus, da cui è poi scaturita la decisione del patron azzurro di non far parlare alcun tesserato ai microfoni di ...