De Laurentiis annuncia | «Abbiamo chiuso con DAZN | parleremo solo con Sky»

Di Marzio annuncia Iachini allenatore del Bari , Cannavaro resta fuori da casa De Laurentiis “Beppe Iachini in partenza per Bari , trovato l’accordo: è il nuovo ... (ilnapolista)

Il tema “ stadio ” è tornato a essere centrale in casa Napoli: il presidente Aurelio De Laurentiis ne ha parlato a chiare lettere in conferenza. Lo stadio ... (spazionapoli)

Aurelio De Laurentiis in conferenza stampa ha annuncia to l'uscita del film sullo Scudetto del Napoli L'articolo De Laurentiis annuncia : “Film sullo ... (forzazzurri)

Il Napoli si prepara per dire addio a Walter Mazzarri e a dare il benvenuto (o bentornato, ma in altre vesti) a Francesco Calzona . L'attuale... (calciomercato)

ADL annuncia: "Abbiamo chiuso con DAZN! Parleremo solo con Sky": Prima della conferenza stampa di Francesco Calzona, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha fatto capolino nella sala conferenze del Maradona.tuttonapoli

Napoli-Juventus, azzurri in silenzio stampa nel pre-partita: dopo la conferenza annullate anche le interviste in tv: Dopo aver annullato la conferenza stampa di Francesco Calzona (o, per meglio dire, non averla mai indetta, dopo che De Laurentiis le aveva annullate tutte qualche settimana fa), il club azzurro non ...tuttonapoli

Napoli, Calzona non terrà le conferenze pre gara: il motivo: Come già annunciato nei giorni scorsi, fino al termine della stagione Francesco Calzona non terrà le conferenza stampa pre-partita ...gonfialarete