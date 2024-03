De Giovanni | “Il Napoli ha guadagnato molto in mentalità e ”

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di lunedì 4 marzo 2024) Maurizio de, ha parlato a Radio Marte durante Marte Sport Live. Queste le sue parole: “Contro la Juve abbiamo recuperato i due punti persi alla fine della partita con il Cagliari. Ilhain, in limpidezza e consapevolezza. Non è guarito ancora perché concede ancora tantissimo, la difesa è carente. Vorrei vedere, anche col Barcellona, più Mario Rui in campo, perché secondo me Olivera non garantisce un’uscita dal basso pulita. A mio modo di vedere con il portoghese in campo anche il rendimento di Kvaratskhelia è più efficace. Il vero problema delè stata la gestione Mazzarri”. “Il pessimo Garcia aveva lasciato ilin buona posizione, con vari gol fatti e numerose incrostazioni; Mazzarri, invece, ha lasciato il ...