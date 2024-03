Ddl capitali | l’a d di Generali Donnet critica ancora la norma sui Cda | “Spero venga riscritto” Il governo apre

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 4 marzo 2024) L’amministratore delegato diPhilippesi augura che “ilpossa utilizzare la delega per riscrivere in modo giusto l’articolo 12 del Ddl“.spiega che l’articolo del decreto così come è scritto “non poterebbe nessun vantaggio o beneficio al paese, ma anzi potrebbe creare molti problemi”. “Un piccolo azionista di minoranza con una quota infima – sottolinea – potrebbe arrivare ad avere il 20% dei consiglieri“. “Ho ascoltato le parole die ilè sempre stato aperto alle istanze del mercato. Il mercato è l’interlocutore essenziale. Le istanze del mercato sono, sono state e saranno sempre oggetto di massima considerazione“, replica il sottosegretario all’economia Federico Freni. Quanto alla delega che consente una ...