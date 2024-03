Ddl Capitali | Donnet Generali | governo riscriva Art 12

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 4 marzo 2024) Milano, 4 mar. (askanews) – L’articolo 12 Ddlva riscritto. Lo auspica fortemente l’Ad del gruppo, Philippe, che nel suo intervento a un convegno in Bocconi per i 40 anni di Affari & Finanza, ha motivato con forza la propria posizione.ha spiegato che, per come è attualmente formulato, l’Art. 12 mette “a rischio” la “best practice internazionalmente riconosciuta” della lista del board per i rinnovi del cda, perché di fatto “la rende impraticabile”. Nel Ddl, ha detto, c’è un provvedimento che “dà grande importanza agli azionisti minoranza. Un azionista di minoranza, con con una quota anche infima, potrebbe addirittura avere il 20% dei posti nel consiglio di amministrazione, cosa che potrebbe danneggiare la qualità della governance”, ha affermato. “Un’altra criticità – ha ...