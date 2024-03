Daniele Capezzone | Spiavano per sabotare il governo

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 4 marzo 2024) Forse non ci siamo capiti, o forse – piu? realisticamente – ci siamo capiti benissimo. Nel senso che, sulla opaca e inquietante vicenda del ma- xi-dossieraggio su cui adesso indaga la Procura di Perugia, e? in corso da trentasei ore un maldestro tentativo di sparge- re una doppia cortina fumo- gena.Come? Per un verso, diffon- dendo una serie di nomi non politici (artisti, sportivi, e cosi? via) di persone a loro volta oggetto di ricerca abusiva: vit- time anche loro, ovviamente, ma non sfugge a nessuno che la formula “allora siamo tutti spiati” serve, come si di- rebbe a Roma, a “buttarla in caciara” e a occultare il pun- to nevralgico della faccenda: e cioe? che – nel perimetro po- litico e istituzionale – siano stati spiati solo esponenti di centrodestra o comunque av- versari conclamati della sini- stra. Non altri. E, a meno di nostri errori e omissioni, fino a ieri non c'e? stato ...