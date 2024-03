Dall’intelligenza artificiale a quella emotiva

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di lunedì 4 marzo 2024) Cosa succede quando un gruppo di pasticcieri si incontrano e cercano di fare il punto sullo stato dell’arte della pasticceria in Italia? Succede che dai panettoni, le frolle, i croissant sfogliati poi si arriva a qualcosa di diverso, ci si perde per strade che non si pensava fossero percorribili e ci si ritrova con la testa piena zeppa di nuovi pensieri e nuovi modi di vivere una cultura gastronomica, che sta cambiando e che pretende attenzione. Il Pastry Best organizzato da Petra Molino Quaglia si è appena concluso. Un simposio organizzato direttamente a Vighizzolo D’Este, nella sede dell’azienda, per sottolineare i cambiamenti in atto nel settore e dare spunti di riflessione per un rifacimento critico della pasticceria stessa. Due giorni in cui una quarantina di pasticcieri si sono messi al lavoro per ragionare sia sul lato pratico che su quello più organizzativo e mentale. Uno ...