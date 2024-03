Dalla Regione Lazio il sostegno al ‘Sei Nazioni’ di rugby e alla ‘Festa del Cross’ di corsa campestre

(Di lunedì 4 marzo 2024) La Giunta regionale del, presieduta da Francesco Rocca, ha approvato, su proposta dell’assessore allo Sport, al Turismo, all’Ambiente eTransizione Energetica, Elena Palazzo, la delibera che approva lo schema di protocollo di intesa trae Federazione Italianaper un programma di iniziative di promozione della cultura dello sport delriconducibili al torneo “Sei Nazioni” per il biennio 2024 – 2026, stabilendo, inoltre, un finanziamento di 50mila euro per il 2024. Nella stessa Giunta, e sempre su proposta dell’assessore Elena Palazzo, è stato approvato anche uneconomico di 50mila euro, per l’annualità 2024,manifestazione sportiva “Festa del Cross, la massima rassegna nazionale di...

Il primo è stato il presidente Attilio Fontana , parla ndo dei “miracoli ” che starebbe facendo Regione Lombardia per “ridurre l’immissione in atmosfera di ... (ilfattoquotidiano)

Antonio Decaro non potrà candidarsi per fare il sindaco per il terzo mandato . La Lega aveva presentato un emendamento parlamentare per il terzo mandato di ... (noinotizie)

Polemica in Campania per i manifesti affissi dalla Regione contro l'esecutivo. Si legge testuale: «Il governo Meloni tradisce il Sud». Fratelli d'Italia, ... (iltempo)

Raspadori all’88°, il Napoli batte 2-1 la Juventus: NAPOLI (ITALPRESS) – Vittoria nel finale per il Napoli di Francesco Calzona, che batte 2-1 la Juventus e torna a farsi vedere in zona Europa. Decisive per i partenopei le reti di Kvaratskhelia e Raspa ...lanuovasardegna

CARTELLINO GIALLO PER CIRIO: Emergenza peste suina africana: rischia di mettere in difficoltà l’intero comparto e la filiera suinicola piemontese, servono pertanto interventi efficaci e proposte di modifica dell’attuale impianto ...risoitaliano.eu

Arrivo di forte neve in Valle d’Aosta: allerta arancione per valanghe: è possibile consultare pagine dedicate che offrono informazioni dettagliate per ogni Regione italiana, Dalla Lombardia alla Sicilia, passando per il Lazio, la Campania e tutte le altre regioni del ...meteogiornale