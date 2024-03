Dalla parte degli studenti di Pisa La vicinanza dei docenti del Pia Pera

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 4 marzo 2024) Il corpo docente, il personale ATA e gli educatori dell’Istituto Comprensivo Piadi Lucca hanno deciso di schierarsi a fianco dei ragazzi di. "Desideriamo esprimere la solidarietà alle studentesse e agli, molti dei quali minorenni, coinvolti nell’aggressione avvenuta venerdì 23 febbraio, mentre manifestavano pacificamente per esprimere il loro dissenso riguardo a quanto sta accadendo in Palestina. Ciò ha causato feriti e ha reso necessaria l’assistenza ospedaliera. Come insegnanti e otori della scuola pubblica, ricopriamo un ruolo centrale nel trasmettere aglila comprensione dei concetti sancitiCostituzione, inclusa la libertà di espressione e di manifestare opinioni anche di dissenso. La Scuola, in quantointegrante ...