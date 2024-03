Dal Rio delle Amazzoni al tuo acquario | alla scoperta del Pesce neon

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di lunedì 4 marzo 2024) Chiunque si sia appassionato al mondo dell’acquaristica conosce ilche, grazie ai suoi fantastici colori, non può passare inosservato. Non tutti sanno però, che questa caratteristica ha un’importanza a dir poco vitale per il piccolo. In questo articolo, esploreremo il mondo dei Pesci, le loro caratteristiche più curiose e scopriremo come ospitarlo nell’di casa, garantendogli benessere e longevità. Storia e origini delI Pescisono originari del Sud America e vivono nelle acque del Rio, nuotando attraverso zone di acqua scura, ricche di vegetazione e radici intricate. Descritto scientificamente per la prima volta nel 1936 da George S. Myers, il...