Dal Polo Marconi all’Ocean Race Pendibene navigatore solitario | Il mio viaggio è partito da qui

(Di lunedì 4 marzo 2024) E’ un caloroso "bentornato" il saluto che, docenti e studenti deluniversitariodi ingegneria nautica-design navale e nautico della Spezia, hanno rivolto l’altro pomeriggio ad Andreain occasione del suo intervento (ospitato dal professor Giacomo Gori) dal titolo "Dalalla Oceancon Team Genova". Classe 1981 toscano di origine, ma spezzino di adozione almeno da quando da ragazzo, lasciato il canottaggio, decide di partecipare alla selezione per entrare nella scuola diretta a fini speciali, per la progettazione delle imbarcazioni da diporto fino a 24 metri, a Spezia. Continua poi la sua formazione in ingegneria nautica all’Ateneo genovese e con un master in yacht design. Dal 2011 è arruolato nel gruppo sportivo della Marina Militare Italiana ...