Dal gomito del tennista al tendine d' Achille | l' utilizzo dell' ecografia nella diagnosi delle patologie muscolo-tendinee

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 4 marzo 2024) . Ne parla Daniele Vricella, radiologo'IRCCS San Raffaele di Roma. In ambito sportivo unae dolorose più comuni è l'epicondilite esterna conosciuta più comunemente comedel. Questa condizione, che provoca dolore anche molto intenso, è una conseguenza del sovraccaricoo dovuto a una continua sollecitazione dei muscoli epicondiloidei (quei muscoli, cioè, che permettono l'estensione del polso ee ditaa mano). È un disturbo molto comune che in Italia riguarda dall'1% al 3%a popolazione. La fascia di età più colpita è quella tra i 25 e i 60 anni. Come fare unarapida e precisa? Ce lo spiega, proprio in occasionea ...