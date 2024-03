Lombardia prima in Europa per accesso a dispositivi di monitoraggio glucosio per diabetici: (Adnkronos) - Regione Lombardia, capofila in Italia ed Europa, introduce importanti novità per garantire una risposta sempre più adeguata ai bisogni di salute ...tuobenessere

Dal gomito ai tendini, l'ecografia per prevenire 'crack' tennista: Ieri l'esibizione a Las Vegas, 'Netflix Slam', tra Rafa Nadal, atteso da tutti per il rientro, e Carlos Alcaraz e oggi si celebra la Giornata mondiale del tennis. Ma sfidarsi sul campo tra amici o sup ...adnkronos

Dal gomito del tennista al tendine d’Achille: L’utilizzo dell’ecografia nella diagnosi delle patologie muscolo-tendinee. Ne parla Daniele Vricella, radiologo dell’IRCCS San Raffaele di Roma ...agi