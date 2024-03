Dagli audio tedeschi al voto russo | il Cremlino alza il tiro sull’Europa “Siete in guerra contro di noi”

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 4 marzo 2024) Roma, 4 marzo 2024 – Le elezioni presidenziali russe si avvicinano e Mosca soffia sulla polemica avviata dal canale propagandisticoRt su una intercettazione telefonica – effettuata dal 7° direttorato del Gru, lo spionaggio militare– di un colloquio tra alti ufficiali dell’aviazione tedesca nel quale si parla dell’uso dei missili Taurus, che dovrebbero essere forniti all’Ucraina, per abbattere il ponte di Crimea. La conversazione, avvenuta su linea non criptata, è prova di grande leggerezza e non è stata negata dalla Germania, che ha aperto una inchiesta in merito. Ma i russi intendono sfruttarla per sostenere la tesi che l’Occidente è direttamente indi loro e, come ha fatto Putin nel discorso al parlamento, agitare il rischio di un conflitto atomico. Il ministro ...