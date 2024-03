Da San Benedetto al Mar Rosso | il comandante della Caio Duilio Andrea Quondamatteo ha dato l' ordine di abbattere il drone

(Di lunedì 4 marzo 2024) SAN- L?orgoglio tutto sambenedettese di provenire da una famiglia di marittimi con il padreche era sempre imbarcato; la gratitudine per una madre, Fiorella, che non...

Pesaro - Procede a singhiozzo l?appalto integrato per affidare il progetto esecutivo e la realizzazione dei lavori di restauro del San Benedetto. È stata ... (corriereadriatico)

SAN Benedetto DEL TRONTO Un 26enne di San Benedetto sarà allontanato dalla casa familiare e non potrà più avvicinarsi alla madre e al compagno , un 40 enne di ... (corriereadriatico)

Bagnoli San Vito ( Mantova ), 29 febbraio 2024 – Da tempo i residenti della zona e chiunque transitasse nella zone facevano il conto alla rovescia per ... (ilgiorno)

SAN Benedetto - Tac a mezzo servizio presso il Madonna del Soccorso da marzo fino a fine maggio. È il prezzo che si dovrà pagare per consentire la sostituzione ... (corriereadriatico)

Samb, per il dopo Lauro decisione ancora da prendere: SAN Benedetto DEL TRONTO – Esonerato Maurizio Lauro dopo l’1-1 casalingo con il Real Monterotondo (il comunicato alle 22.25 di ieri sera, clicca QUI), non c’è ancora il nome del sostituto. La Samb non ...veratv

Anche a Cetraro la mostra dedicata “sub tutela dei” su “il giudice ragazzino”: L’iniziativa è promossa dal Gruppo Giovani dell’Oratorio San Benedetto Abate che, con la guida del parroco don Francesco Lauria, da anni è impegnato nel contrasto alla criminalità e alle devianze ...cn24tv

Esche topicide in spiaggia a San Benedetto. L’allarme dell’Amico Fedele: SAN Benedetto DEL TRONTO. L’Associazione “L’Amico Fedele” ha segnalato una situazione allarmante sulla spiaggia di Porto d’Ascoli, nel tratto poco più a nord dell’Università di Camerino. Si tratta ...lanuovariviera