Da «Madre Teresa dentro» a Wanna Marchi | tutti i meme sull’intervista di Fabio Fazio a Chiara Ferragni

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di lunedì 4 marzo 2024) C’è chi, come Fiorello, sostiene che davanti a un’intervista blanda come quella dici sia ben poco da commentare. Ma ci sono anche moltissimi utenti – tra i milioni di spettatori che hanno seguito Che Tempo Che Fa – che hanno comunque qualcosa da dire, nel linguaggio più semplice e sferzante: quello dei. E così la puntata di domenica 3 marzo di Che tempo che fa, trend topic prima ancora di andare in onda, ha invaso homepage dei siti e feed social degli italiani. C’è chi paragona il suo decantato spirito caritatevole a quello di Corinna Negri, alias Carolina Crescentini, che nella serie tv Boris diva commossa: «Io c’ho!». Il pensiero di qualcun altro va invece a Nina Moric, ...