Custodia Cautelare per stalking e rapina a Castel Volturno

(Di lunedì 4 marzo 2024) : Procura di Santa Maria Capua Vetere Interviene con il “Codice Rosso” Nella giornata del 2 marzo 2024 il Commissariato di Pubblica Sicurezza di, all’ esito di una attività d’indagine diretta dalla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere, ha dato esecuzione ad un’ordinanza applicativa di misura, emessa dal GIP del Tribunale di Santa Maria C.V., che ha disposto lain carcere nei confronti di un indagato, per il reato di atti persecutori (c.d.) e di. Il provvedimento coercitivo emesso dal GIP sammaritano, su richiesta di questa Procura, compendia gli esiti delle indagini che hanno permesso di ricostruire (sebbene in fase di indagini preliminari) i comportamenti vessatori tenuti dall’indagato ...

Convalidato l’arresto per Makka, la studentessa che ha ucciso suo padre. Quattro ore di interrogatorio e il racconto di una vita di violenza: Dopo quattro ore di interrogatorio in tribunale ad Alessandria il pm ha convalidato l’arresto e chiesto la Custodia Cautelare in carcere per Makka, la studentessa cecena di 18 anni appena, che venerdì ...torino.repubblica

Reggio Calabria, scarcerato presunto uomo di fiducia della cosca Bellocco: Il Tribunale del riesame di Reggio Calabria ha revocato l’ordinanza di Custodia Cautelare in carcere nei confronti di Pietro Di Giacco, il 42enne di San Ferdinando, arrestato lo scorso 12 febbraio dai ...strettoweb

