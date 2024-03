Curva Nord | duro comunicato prima di Inter-Genoa | «Oggi niente tifo!»

(Di lunedì 4 marzo 2024) A poco più di un’ora da, gara valida per la ventisettesima giornata di Serie A, laha pubblicato, attraverso i propri canali social, un. LA NOTA –senzada parte della, questo ilda parte degli ultras: «ADESSO BASTA LA MISURA È COLMALARESTA AL BARETTO. Ci siamo assunti la responsabilità che non avevamo e abbiamo atteso in modo composto un segnale di riapertura al nostro diritto alma dopo l’ennesima chiusura adesso basta non accetteremo più questa assurda e cieca repressione figlia di un inutile ...

Pagina 1 | Esodo verso Monaco, quanti tifosi della Lazio per la sfida con il Bayern: Il popolo biancoceleste sogna i quarti di Champions League ed è pronto a seguire in massa la squadra in Baviera: tutti i dettagli ...corrieredellosport

Esodo verso Monaco, quanti tifosi della Lazio per la sfida con il Bayern: Il popolo biancoceleste sogna i quarti di Champions League ed è pronto a seguire in massa la squadra in Baviera: tutti i dettagli ...corrieredellosport

Derby Cosenza-Catanzaro, scontri tra tifosi giallorossi e forze dell'ordine. Mc Donald's preso d'assalto, quattro feriti: Altri momenti di tensione si sono registrati vicino allo svincolo di Cosenza Nord con scontri tra entrambe le tifoserie e le forze dell'ordine. I pullman dei tifosi giallorossi, infatti, dalla Curva ...cosenza.gazzettadelsud