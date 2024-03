Cuochi irpini | 30 anni di passione premiati con il ‘Giubileo‘

(Di lunedì 4 marzo 2024) Tempo di lettura: 2 minutiDopo il grande successo ai campionati di cucina italiana, arriva un altro traguardo importante per iche stasera festeggiano 30di storia e attività. Per l’occasione, l’AssociazioneAvellinesi ha in programma un ricco calendario che si svolgerà a Montoro. Il sodalizio presieduto da Luigi Vitiello vedrà riunite tutte le delegazioni deicampani aderenti all’Unione Regionaledella Campania. Nel programma dell’evento è previsto anche il Giubileo deie Campani, concesso dal Papa, nella chiesa del Patrono San Nicola da Tolentino, questo importante momento di fede. “Trenta– spiega Luigi Vitiello, Presidente dell’Associazione...

L’Associazione Cuochi Avellinesi festeggia il trentennale: Festa grande per i Cuochi irpini che domani vedranno la loro Associazione brindare al trentennale. Per l’occasione l’Associazione Cuochi Avellinesi ha organizzato un ricco programma che si svolgerà ...corriereirpinia

Cuochi irpini e Campani in festa per la conquista da parte del Culinary Team Avellino: Cuochi irpini e Campani in festa per la conquista da parte del Culinary Team Avellino del titolo di Campioni d’Italia della cucina calda 2024. Gli chef irpini alla fine dei tre giorni di gara, organiz ...corriereirpinia