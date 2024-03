Cucchi | «KO Juventus | pagati errori sotto rete Possibilità Inter»

(Di lunedì 4 marzo 2024) Riccardoha parlato anche dell’che questa sera avrà la, in caso di vittoria contro il Genoa, di salire a +15 sullanel campionato di Serie A. POST – Queste le parole di Riccardoall’no del post sulla propria pagina Facebook riguardo l’, stasera in campo contro il Genoa, e sue Milan, le due principali inseguitrici nel campionato di Serie A, dopo i match rispettivamente contro Napoli e Lazio. “L’ha oggi la, contro il Genoa, di portarsi a + 15 sulla. I bianconeri hanno pagato severamente gliuscendo sconfitti dalla gara di Napoli. La squadra di ...

Juventus.com - Women Debrief, Coppa Italia: Sul proprio sito ufficiale, la Juventus analizza le statistiche post gara relative al k.o nella semifinale d'andata della Coppa Italia femminile delle Women contro la Fiorentina: " ...tuttojuve

Juventus - A centrocampo piacciono Koopmeiners, Samardzic e Ferguson, in difesa occhi su Calafiori: Anche la Juventus è molto attiva. Come detto più volte il principale obiettivo per la prossima stagione per il centrocampo bianconero resta Koopmeiners. La valutazione dell’Atalanta è superiore ai 50 ...napolimagazine

TWEET - Cucchi: "La vittoria del Napoli è frutto di grande determinazione": La Juventus paga i troppi errori al tiro. Gara intensa e dai toni agonistici accesi. #NapoliJuventus", scrive su X il giornalista Riccardo Cucchi dopo la vittoria del Napoli contro la Juventus allo ...napolimagazine