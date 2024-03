Cristiano Malgioglio svela la sua preferenza tra gli allievi di Amici 23 | “È particolare | molto interessante!”

(Di lunedì 4 marzo 2024) Manca ormai davvero poco al via della fase finale di questa ventitreesima edizione didi Maria De Filippi. Il talent show di Canale 5 ogni anno mette in mostra i più svariati talenti di numerosi giovani ragazzi che sognano di approdare nel mondo dello spettacolo. In questa edizione in corso già alcunidi23 hanno ottenuto la famosa maglia oro che permette di accedere al serale. Tra questi: Dustin Taylor, Gaia De Martino, Marisol Castellanos, Lucia Ferrari. Ad aggiungersi ai ballerini anche i cantanti: Petit, Holden, Martina Giovannini, Mida. Durante la puntata andata in onda ieri anche gli ultimi dueSofia Cagnetti e Nicholas Borgogni hanno ricevuto da parte del loro professore Emanuel Lo la famigerata maglia oro. In attesa di scoprire chi saranno gli altri alunni che completeranno il cast ...

