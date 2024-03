Crisi nelle fila dell’Idf | si dimettono i portavoce dell’esercito La tregua si allontana | nuovi raid su Gaza | decine di morti tra cui due gemelli di 4 mesi

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 4 marzo 2024) Roma, 4 marzo 2024 – Mentre le trattative per unasi allontano – dopo il rifiuto di Israele di andare ai colloqui al Cairo accusando Hamas di non voler fornire la lista degli ostaggi ancora in vita – proseguonoe operazioni di terra nella Striscia e in Cisgiordania ma si assiste anche a una serie di dimissioni tra alti ufficiali delle Forze di difesa israeliane, tra cui i, ovvero coloro che dall’inizio della guerra sono stati voce e volto. This picture taken from a position in southern Israel near the border with theStrip shows the sun setting behind destroyed buildings inon March 3, 2024, amid continuing battles between Israel and the Palestinian militant group Hamas. (Photo by ...