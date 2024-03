Criscitiello avverte | «Inzaghi | al secondo pareggio scenderanno dal carro»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 4 marzo 2024) Michele, direttore di Sportitalia, ha scritto nell’editoriale odierno un pezzo dedicato esclusivamente a Simonendolo circa il clima che si potrebbe respirare all’Inter in un caso. AVVERTIMENTO –ci tiene a ribadire: «Intanto l’Inter torna in campo stasera ma Simoneche, un anno fa di questi tempi veniva messo in discussione anche dai magazzinieri di Appiano, oggi si sta riprendendo tutto con gli interessi. La Curva Nord faceva comunicati ogni 2 settimane. L’ufficio stampa della Ferragni lavora di meno degli ultras interisti.ha dato uno schiaffo morale a tifosi e dirigenti. Bravi a prendere i calciatori giusti, meno bravi a difendere Simone quando le cose non giravano. Invece l’allenatore si è superato in passato e si sta ...