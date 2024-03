Cricket | cosa deve fare l’Italia per andare ai Mondiali? Prossimo step | avversarie e pass in palio

(Di lunedì 4 marzo 2024) La Nazionale italiana diha chiuso al secondo posto i play-off della World Cup Challenge League: in Malesia gli azzurri si sono qualificati per la fase successiva della manifestazione, che vedrà al via dodici squadre. Kuwait, Italia, Bahrein e Tanzania hanno certificato in Malesia la permanenza nella ICC Challenge League 2023-2026, torneo di terzo livello per le Nazionali che stazionano dal 21° al 32° posto del ranking mondiale. A loro si uniranno Jersey, Papua Nuova Guinea, Danimarca, Hong Kong, Kenya, Qatar, Singapore ed Uganda per dar vita al torneo a dodici squadre che metterà indue posti ai play-off, ai quali prenderanno parte anche le ultime quattro classificate della World Cup League 2.batte Vanuatu e si qualifica alla World Cup Challenge League! Le quattro squadre che ...

