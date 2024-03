Cremona si arrende anche a Brindisi Quarta sconfitta in cinque partite

(Di lunedì 4 marzo 2024)nelle ultimegare per la Vanoli, battuta da unasuperiore sui quaranta minuti nonostante l’attuale ultima posizione in classifica. La squadra di Demis Cavina approccia male la sfida del Palapentassuglia, cade sino al -16, poi ritrovato il 66-66 a 3.36 dalla sirena incassa le triple chiave di Morris e Sneed. Miglior prestazione in carriera nella massima serie per Davide Denegri, 21 punti alla sirena. Una coperta comunque troppo corta per coprire le falle di Marcus Zegarowski, 2 punti senza assist e -6 di valutazione, o dell’ex Nathan Adrian, 6 punti di cui 4 nel finale. Eppure una tripla di Trevor Lacey a quattro secondi dalla sirena vale ancora il -1, e qui la Vanoli pagal’interpretazione arbitrale dei ’’falli automatici’’ classici dei ...

