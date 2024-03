Cremlino | Occidente coinvolto in guerra

(Di lunedì 4 marzo 2024) 10.48 Il ministero degli Esteri russo ha convocato l'ambasciatore tedesco a Mosca, Alexander Lambsdorff, sulla vicenda della conversazione segreta fra militari tedeschi intercettata, in cui si parlava di potenziali attacchi al ponte russo in Crimea. Lo scrive l'agenzia tass, che cita una fonte. Le conversazioni intercettate degli ufficiali tedeschi mostrano il coinvolgimento diretto dell'nel conflitto in Ucraina, ha affermato il portavoce del,Peskov.Imbarazzo di Berlino, disposta un'inchiesta interna.

L'invio di truppe Nato in Ucraina "non sarebbe nell'interesse " dell' Occidente : lo afferma il Cremlino commentando l'ipotesi lanciata ieri dal presidente ... (quotidiano)

Gli Stati Uniti non hanno intenzione di inviare truppe a combattere in Ucraina , ipotesi ventilata dal presidente francese Emmanuel Macron per il futuro, e che ... (firenzepost)

La Cina tenta di negoziare colloqui tra Russia e Ucraina, Berlino accusa Mosca della fuga di notizie: La Cina sta nuovamente provando a negoziare dei possibili colloqui tra Russia e Ucraina dopo il tentativo andato a vuoto della scorsa primavera. Intanto Berlino ha accusato Mosca di essere responsabil ...it.euronews

Ucraina, nuovo appello all'Occidente per la fornitura di armi: Recentemente il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, aveva messo in guardia l’Occidente da un potenziale conflitto diretto se le truppe Nato avessero inviato i loro soldati a Kiev. Per gli Stati ...notizie

Mosca convoca l’ambasciatore tedesco Lambsdorff sull’audio intercettato. Medvedev: “La Germania si prepara a una guerra con la Russia”: L’ambasciatore tedesco a Mosca Alexander Lambsdorff è stato convocato presso il ministero degli Esteri russo dopo la diffusione da parte del canale Russia Today – controllato dal Cremlino ... minaccia ...informazione