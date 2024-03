Covid quasi sparito ma sta arrivando l’influenza B

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di lunedì 4 marzo 2024) Delnon c’èpiù traccia ma non bisogna sottovalutare altri tipi di virus respiratori e intestinali. Le parole della Federazione italiana medici di medicina generalee influenza B. A quattro anni dall’inizio della pandemia e a pochi giorni di distanza dal quarto anniversario del lockdown, del, fortunatamente, non c’èpiù traccia, ma non bisogna sottovalutare altri tipi di virus respiratori e intestinali che colpiscono le persone tra i 30 e i 50 anni. Nausea, vomito e diarrea sono i sintomi che colpiscono i pazienti degli ambulatori di medicina generale. Dunque risultano confortanti le notizie che arrivano dalla Fimmg per quanto riguarda il, ma è necessario non sottovalutare gli altri tipi di virus: «Marzo è un mese difficile per le malattie ...